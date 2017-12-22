На общем собрании членов РАМУ новым президентом Ассоциации избрана Татьяна Щербакова. Она планирует направить деятельность на популяризацию рынка маркетинговых услуг и укрепление позиций в бизнес сообществе.
Ключевыми целями и приоритетом деятельности Ассоциации под её руководством станет формирование прозрачного рынка маркетинговых услуг, отстаивание справедливых тендерных процедур и ценовой политики, а также создание механизмов управления рисками и защиту интересов игроков рынка.
«Сегодня важной задачей становится взаимодействие с дружественными нам ассоциациями: АКАР, IAB Russia, НАРСИ. Главное, на чём хотелось бы сделать упор, это учет интересов индустрии маркетинговых услуг. Ситуация с Рейтингом креативности маркетинговых услуг АКАР и Рейтингом эффективности показала, что в условиях растущей конкуренции не все игроки готовы считаться с интересами смежных направлений рынка коммуникаций», —отмечает Татьяна Щербакова.
Одновременно число вице-президентов РАМУ увеличено до 5 человек: Александр Попов, управляющий партнер Action Group; Андрей Соколов, президент ГК E:MG; Лариса Фортуна, президент ГК BeeTL; Михаил Симонов, президент фестиваля «Серебряный Меркурий»; Наталья Осипова, CEO по маркетинговым коммуникациям ГК АДВ. Валентин Смоляков переизбран исполнительным директором РАМУ. Новым членом Совета РАМУ стала Ольга Королева, исполнительный директор Ace Target.
Татьяна Щербакова в настоящее время занимает пост президента Ark Group. Ранее она была финансовым директором BBDO Russia, получив большой опыт сотрудничества с WPP и Omnicom group. В 1996 году перешла в агентство Ark Thompson/JWT Russia, а в 2003 стала одним из создателей ARK Group.