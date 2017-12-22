Под ее управлением Ассоциация сделает упор на учет интересов индустрии маркетинговых услуг

На общем собрании членов РАМУ новым президентом Ассоциации избрана Татьяна Щербакова. Она планирует направить деятельность на популяризацию рынка маркетинговых услуг и укрепление позиций в бизнес сообществе.

Ключевыми целями и приоритетом деятельности Ассоциации под её руководством станет формирование прозрачного рынка маркетинговых услуг, отстаивание справедливых тендерных процедур и ценовой политики, а также создание механизмов управления рисками и защиту интересов игроков рынка.

«Сегодня важной задачей становится взаимодействие с дружественными нам ассоциациями: АКАР, IAB Russia, НАРСИ. Главное, на чём хотелось бы сделать упор, это учет интересов индустрии маркетинговых услуг. Ситуация с Рейтингом креативности маркетинговых услуг АКАР и Рейтингом эффективности показала, что в условиях растущей конкуренции не все игроки готовы считаться с интересами смежных направлений рынка коммуникаций», —отмечает Татьяна Щербакова.

Одновременно число вице-президентов РАМУ увеличено до 5 человек: Александр Попов, управляющий партнер Action Group; Андрей Соколов, президент ГК E:MG; Лариса Фортуна, президент ГК BeeTL; Михаил Симонов, президент фестиваля «Серебряный Меркурий»; Наталья Осипова, CEO по маркетинговым коммуникациям ГК АДВ. Валентин Смоляков переизбран исполнительным директором РАМУ. Новым членом Совета РАМУ стала Ольга Королева, исполнительный директор Ace Target.

Татьяна Щербакова в настоящее время занимает пост президента Ark Group. Ранее она была финансовым директором BBDO Russia, получив большой опыт сотрудничества с WPP и Omnicom group. В 1996 году перешла в агентство Ark Thompson/JWT Russia, а в 2003 стала одним из создателей ARK Group.