Ведомство отслеживает информацию о приобретенных товарах, дате покупки и стоимости товара

С начала 2018 года сотрудники российской таможенной службы ужесточили контроль над зарубежными покупками россиян. Оперативно отслеживать информацию о приобретенных товарах им помогают сотрудники зарубежных правоохранительных органов и система tax free, сообщают «Ведомости».

Оба информационных канала «полностью заработали» в ноябре-декабре 2017 года. Теперь таможня получает оперативные данные о дорогостоящих покупках жителей России, в частности, дату покупки и стоимость товара.

С конца прошлого года сотрудникам ФТС удалось пресечь несколько десятков попыток провезти в Россию незадекларированные ценности. Внимание таможенники обращают как на крупных бизнесменов, так и на госслужащих.

«Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом: в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок», – отмечает издание, добавив, что дорогие вещи сотрудники службы ищут у пассажиров иногда прямо на борту бизнес-джетов.

По российским законам, авиапутешественники могут привезти в страну, не уплатив налог, вещи и украшения, стоимость которых составляет не более 10 тысяч евро. А те, кто пересек границу по земле могут ввезти в страну товары, цена которых не больше 15 тысяч евро.