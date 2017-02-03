Столичные власти требуют предоставлять им треки поездок



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Сервисы для заказа такси не стремятся передавать московским властям данные о местоположении автомобилей. Такое требование содержится в постановлении, принятом год назад. Однако мэрия все еще обсуждает порядок и сроки, в которые компании должны предоставлять информацию о поездках. Утвердить регламент планируется к середине февраля, пишут «Ведомости».

На данный момент передавать обезличенную информацию о машинах согласилось только «Яндекс.Такси». Сервис предоставляет городу такие данные с 2015 года. Агрегаторы Gett и Uber делятся лишь статистической информацией. Компании сдерживает опасение того, что раскрытие сведений позволит отслеживать их финансовые показатели. А это уже составляет коммерческую тайну.

Кроме того, необходимость делиться треками поездок может привести к удорожанию услуг. Ведь агрегаторам придется потратить деньги на разработку дорогостоящего софта, а часть расходов — заложить в комиссию для перевозчиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление «О мерах по совершенствовани ю организации таксомоторных перевозок» год назад, в январе 2016 года. Оно обязывает службы заказа такси, традиционные и мобильные агрегаторы предоставлять данные о местоположении автомобилей. Они должны также указывать номер разрешения на перевозку пассажиров и номер государственного регистрационного знака такси. Все сведения поступают в Единую региональную навигационно-инф ормационную систему Москвы (РНИС).

Согласно проекту регламента, такси должны будут передавать данные от бортового оборудования не реже одного раза в 20 секунд, в том числе дату и время с точностью до миллисекунд, широту, долготу, скорость и путевой угол. Но и это далеко не все. Участников рынка беспокоит требование сделать данные о перемещениях открытыми. В таком случае они могут быть воспроизведены в любых СМИ, в интернете и на любых иных носителях.

В столичном дептрансе настаивают, что данные РНИС станут доступны только оператору системы (ГКУ «ЦОДД») и будут использоваться лишь для городского планирования и аналитики. С помощью полученной информации чиновники надеются защитить пассажиров в нестандартных ситуациях, запланировать дополнительные стоянки такси, разработать проекты организации выделенных полос.

Напомним, Uber удалось договориться с властями Москвы в начале 2016 года. Уже тогда сообщалось, что интернет-агрегат орам придется передавать городу обезличенные данные о движении автомобилей. При несоблюдении этих требований сервисам грозит запрет на работу.