Кроме футболистов в ролике снялся, например, заяц

К началу матчей английской премьер-лиги спортивный бренд Adidas выпустил рекламный ролик с участием звезд ФК «Манчестер Юнайтед». В ролике много известных футболистов, трек от рэпера Mist и странный заяц. Некоторые футболисты представлены в виде марионеток.

Поль Погба, Давид де Хеа, Хуан Мата, Джесси Лингард, Андер Эррера, Дейли Блинд, а также их тренер Жозе Моуринью снялись в новой рекламе Adidas. Некоторые из игроков изображены в виде марионеток, кто-то играет на барабанах, а у Погбы, кажется, 8 двойников. Сюрреалистичный ролик сняла команда агентства The Corner. В рекламе звучит трек рэп-исполнителя Mist. Напомним, в 2015 году Adidas и футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подписали десятилетний контракт.