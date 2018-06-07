Новая рекламная кампания бренда с российскими блогерами

Новая рекламная кампания бренда продукции для волос Syoss с российскими блогерами в Токио. В проекте приняли участие: ведущая «Орёл и Решка шопинг!», Мария Ивакова, DJ и модель Карина Истомина, фотограф Александра Буримова.

Уже второй год бренд Syoss (Henkel) в рамках проекта TrendWatch отправляется в модные столицы мира вместе с прекрасными бьюти-посланницами на поиски трендов укладок и свежих образов. На этот раз совместно с командой агентства Affect и продакшном Cult бренд полетел в Токио. За создание креативной концепции, работу с блогерами, реализацию проекта отвечает агентство Affect. Съемка видеороликов — Cult.

Елена Бочкова, старший бренд-менеджер Syoss: Целью проекта является укрепление имиджа Syoss как бренда — транслятора трендов. Бренда, который в курсе всех последних тенденций в укладках, окрашивании и уходе за волосами. Нам было важно немного отойти от строгого салонного имиджа, сместив фокус на стритстайл, ведь именно там в наши дни о зарождаются многие тренды, которые потом мы видим на подиумах и красных дорожках. Мы тщательно подошли к выбору наших посланниц, это должны были быть девушки, которые являются не просто блогерами, а экспертами в том, чем они занимаются.

Почему выбор пал на Токио? Япония — это столица моды, новых технологий и трендов в сочетании с мощным культурной наследием. Токио выглядит модным не только на своих улицах, но и наполняет весь мир своим уникальным стилем — ярким, оригинальным и слегка эпатажным. Важной частью образов жителей мегаполиса являются укладка и макияж, которые тоже отличаются красками, обилием деталей и смешением стилей.

Идея TrendWatch 2018

Весной три девушки-блогера получили от Syoss приглашение отправиться в Японию на поиски трендов и вдохновения. Среди многообразия районов Токио, были выделены три района, каждый из которых прекрасно раскрывал стиль и характер бьюти-посланниц бренда. На протяжении всей поездки героини делились впечатлениями в своих соцсетях.

Девушки вдохновились районами города и стилем его жителей. Каждая из них нашла ту самую трендовую укладку, которую ей воплотил стилист с помощью средств Syoss.

По материалам путешествия героинь в Токио, было снято имиджевое видео Syoss:

Также для каждой участницы сняты индивидуальные видео, в которых они делятся своими эмоциями и впечатлениями о городе и стиле его жителей. Все видео выдержаны в стилистике бренда: лаконичность, спокойные цвета и стильные черно-белые оттенки.

Видеоистория каждой участницы

Район Харадзюку для Карины Истоминой — флуоресцентный стритстайл район, где авангардный уличный стиль японских модников соседствует с последними новинками подиумов:

Район Гиндза для Марии Иваковой — известен своим первоклассным шопингом, экстравагантными арт-галереями, бутиками известных токийских дизайнеров и идеально одетой публикой:

Для Александры Буримовой — Cибуя- это район известный, в первую очередь, знаменитым перекрестком Shibuya Crossing. Район, в котором быстрый ритм жизни, сочетается со спокойными уголками, в которых можно укрыться от суеты города и найти уединение:

Мария Чаклина, Creative Group Head Affect : «Мы знаем, что на выездных съемках нужно быть готовыми ко всему: ранние подъемы, утверждение локаций на ходу и уж точно никакой «Киноеды». Как выяснилось, нужно быть готовыми даже к легкому урагану в день прилета. В этой поездке наша команда работала в режиме постоянной синергии. Удивительно, как 20 км совместного скаутинга в день сближают людей. В таких условиях роли действительно немного смещаются: интересно наблюдать, как аккаунт-менеджер бежит с клиентом в магазин за белой футболкой, пока оператор с местным продюсером на японском пробивают разрешение на съемку в магазине виниловых пластинок, который понравился блогеру. И вот на тебе выставляют свет в кадре, а ты дописываешь вопросы для записи ГЗК, и понимаешь, что таким составом вы можете сделать все, что угодно".

Творческая группа:

Syoss:

Елена Бочкова, Senior Brand Manager

Олег Федоткин, Digital Manager Beauty Care

Ольга Мисник, Stylist



Affect:

Александр Сопенко, Creative Director

Мария Чаклина, Creative Group Head

Анна Олефиренко, Junior Copywriter

Алена Ковальчук, Senior Strategist

Галина Шубик, Client Service Director

Виктория Лим, Account Group Head

Нина Шарутина, Marketing Communications Director

Диана Тугучева, PR Group Head



СULT Production:

Айдар Шарип, Оператор

Константин Мельников, Исполнительный продюсер

Тимур Зиатов, Борис Булах, Продюсеры