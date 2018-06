В середине апреля мы с командой @syoss ездили в Токио искать новые тренды?Часами гуляли по моему любимому Харадзюку, люди выглядят очень клево, поэтому где если не там снимать подобный проект. Вот результат нашей работы. Пучок мне так понравился, что я подобным образом зачесывала волосы еще недели две подряд??? Мы молодцы. Всем спасибо? #trendwatch #getsyossed

