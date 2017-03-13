Премьера сиквела «Прометея» состоится в мае 2017 года

В Сети появилось видео продолжения знаменитой фантастической франшизы, фильма «Чужой: Завет». Ролик «Meet Walter» официально будет презентован сегодня на ежегодном фестивале SXSW режиссером Ридли Скоттом и исполнителем главной роли актером Майклом Фассбендером. Красивый двухминутный ролик снят специалистами компании AMD, режиссером видео выступил сын Ридли Скотта - Люк.

В ролике два загадочных существа при помощи супертехнологий создают андроида Уолтера. Его роль, как и роль его близнеца Дэвида, исполнил Майкл Фассбендер.

По сюжету, экипаж корабля «Завет», находящийся на дальней стороне галактики, обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем». Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции “Прометей”. Уолтер же прибывает на «Рай» вместе с командой «Завета» с Земли.

«Чужой: Завет» станет непрямым продолжением фильма «Прометей» и второй частью приквела серии фильмов о Чужих и шестым фильмом во вселенной Чужих. В картине вместе с Майклом Фассбендером таеже снялись Нуми Рапас, Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Демиан Бишир и др. Премьера картины назначена на 19 мая 2017 года.

Помимо видео, авторы картины запустили сайт, посвященный Уолтеру, где можно «забронировать» и «настроить» своего личного синтетического компаньона, а потом поделиться итогом в соцсетях.