Из 200+ слайдов Digital Economy Compass 2018 выбрали самое важное — ключевые цифры, тенденции и прогнозы

Цифровые технологии облегчили нашу жизнь и открыли невиданные ранее возможности для бизнеса. Инновационные компании внесли сумятицу в традиционные отрасли и бросили вызов существующим игрокам. Такая трансформация несет с собой не только возможности, но и риски. Настроены ли мы на перемены или вынуждены принять их как неизбежность, приходится идти в ногу со временем — в противном случае можно оказаться на обочине.

Именно этому — результатам и перспективам цифровой экономики — посвящена презентация Digital Economy Compass 2018 от Statista. В ней эксперты собрали последние данные, связанные с самой «горячей» темой современности. Итак, что же люди любят, чего избегают и как адаптируются к диджитал-миру.

В 2017 году в интернете каждые 60 секунд:

>243000 фотографий загружалось на Facebook; >65000 фотографий загружалось в Instagram; >29 млн сообщений обработывалось в Viber; >350000 твитов отправлялось в Twitter; >210000 публикаций размещалось в Snapchat; >120 новых аккаунтов появлялось в LinkedIn; >25000 постов публиковалось в Tumblr; >18000 совпадений в Tinder; >156 млн электронных писем отправлялось; >2 млн минут звонков осуществлялось через Skype; >400 часов видео загружалось на YouTube; >16550 просмотров видео в Vine; >1,5 млн композиций прослушивалось в Spotify; >87000 часов видео просматривалось на Netflix; >800000 файлов загружалось на Dropbox; >3,8 млн поисковых запросов получал Google.

Продажи смартфонов остановились на уровне 1,4 млрд единиц.

Apple и Samsung остаются крупнейшими производителями смартфонов — но рыночная доля Samsung сократилась на 25%.

В Китае местные производители уже взяли верх и обеспечивают 65% поставок смартфонов.

В то время как продажи смартфонов перестали расти, продажам носимых устройств прочат среднегодовой рост (CAGR) на уровне 13%: Bluetooth гарнитура, «умные» часы, фитнес-браслеты, спортивные часы, VR-гарнитура, экшн-видеокамеры, другие фитнес-мониторы.

В США уже 20% населения используют «умные» колонки.

«Умные» колонки пока не являются основным каналом прямых продаж. Их владельцы используют устройства, в основном, чтобы задать вопросы общего характера, узнать прогноз погоды и прослушать музыку.

Большинство людей использует социальные сети каждый день.

Более 80% миллениалов активно используют социальные сети.

Facebook доминирует среди социальных сетей в США.

Instagram — основная платформа для influence маркетинга, ее используют все лидеры мнений.

Instagram приобретает все большее значение с 2 млн активных рекламодателей.

Технологические компании лидируют на фондовых рынках: в 2017 году Top 5 оценивалась в $ 3,3 трлн.

Их объединяют технологии, отличают — услуги. Реклама остается одним из основных источников дохода.

Google отслеживает почти 65% всех загрузок веб-страниц.

В 2016 году Google заработал на рекламе больше, чем потратили рекламодатели в Китае.

Рекламная выручка Google в $ 79 млрд обеспечила ему выигрышное положение, но другие IT-бренды растут быстрее.