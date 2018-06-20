Объявлены лауреаты еще семи категорий

Жюри фестиваля выбрало лучшие работы в категориях Film Craft, Industry Craft, Digital Craft, Entertainment, Entertainment for Music, Brand Experience & Activation, Creative eCommerce.

Гран-при Film Craft

Hope. International Comitee of the Red Cross / Blur Films Madrid / Sra. Rushmore

Мини-фильм Международного Комитета Красного Креста о том, что, вопреки всем международным правилам, воюющие стороны нападают на госпитали. От этого страдают мирные жители, которые не могут получить медицинскую помощь. Пронзительный ролик создан испанским агентством Sra. Rushmore и компанией Blur Films Madrid.

Обсуждение гран-при в данной категории заняло целый час. Как отметила председатель жюри Дайан Макартер, они обращали внимание на наличие эмпатической связи с аудиторией и хорошую историю. Номинантами были подняты темы борьбы, трансформации в обществе, а больше всего было историй о семье, что очень показательно для мира, в котором мы сейчас живём — это значит, что люди тянутся к своим корням.

Гран-при Industry Craft

First Steps: Ali. SC Johnson / Ogilvy Chicago

Агентство Ogilvy нашло нестандартный подход к рекламе средств для ухода за обувью Kiwi. Креаторы создали серию принтов с обувью известных людей, которые сопровождались увлекательными историями. Победу на фестивале Ogilvy обеспечили ботинки легендарного Мохаммеда Али.

По словам председателя жюри, данная категория впервые представлена в Каннах. Сейчас, когда в индустрии идет сокращение бюджетов, крафт сокращается первым, хотя именно он заставляет работу «звенеть». Гран-при отдали First Steps: Ali за копирайт — чистый, прекрасный и очень сильный. Хотя на плакате нет самого Али, только его обувь, но мы смотрим на принт и читаем текст, можем почувствовать, что он здесь.

Гран-при Digital Craft

Aeronaut VR. William Patrick Corgan / Isobar New York / Viacom

Музыкальное VR-видео для лидера Smashing Pumpkins Билли Коргана, на его сингл Aeronaut. Жюри высоко оценило работу за то, что в ней соединилось большое количество технологий, которые позволяют пережить глубокий опыт на интуитивно понятном уровне.

Гран-при Entertainment

EVERT 45 . KPN / N=5 Amsterdam

Истории Второй мировой войны, рассказанные от лица подростка Эверта с помощью Instagram и Youtube. Заказчиком кампании выступил мобильный оператор KPN.

В жюри отметили, что работы в данной категории поступили со всего мира, а не из 2−3 стран, как раньше. Жюри обращало внимание на то, чтобы работа была релевантна бренду и отражала существующую культуру. Кейс-победитель понравился тем, что телеком-компания сумела создать контент социального значения, важный для людей. Они предложили аудитории инновационный контент и подстроились по ЦА — поколение Z, которое потребляет контент тогда, когда хочет.

Гран-при Entertainment for Music

1. Jay-Z Smile. Rocnation / Smuggler New York

Музыкальное видео Jay-Z — честная и целостная история о его матери. Своеобразная исповедь сына, узнавшего о нетрадиционной сексуальной ориентации самого близкого человека и ее нелегкой жизни.

2. Welcome Home. Apple / TBWA / Media Arts Lab Los Angeles

Реклама Welcome Home («Добро пожаловать домой») промотирует «умную» колонку HomePod. Главной героиней ролика стала FKA Twigs — британская певица и танцовщица.

Жюри оценило почти невидимую границу между музыкой и рекламой и отметило потрясающего уровня craft. При этом бренд Apple интегрирован в контент простым и понятным способом.

Гран-при Brand Experience & Activation

Today at Apple. Apple / Apple Cupertino

Корпорация Apple придумала, как вдохнуть жизнь в умирающий ритейл. Полтысячи Apple Store превратились в точки притяжения для людей, где они могут общаться, узнавать что-то новое и творить. Так фирменные магазины стали площадками для самых разных мероприятий — лекций, концертов, мастер-классов. По мнению жюри, Apple подхватила важную миссию — объединять людей — у самих властей.

Гран-при Creative eCommerce

Xbox Design Lab Originals: The Franchise Model. Microsoft / McCann London

В 2016 году Xbox запустил онлайн-магазин Design Lab, где были представлены игровые контроллеры с различным дизайном. Однако они были в полтора раза дороже обычных и не пользовались большим спросом. Чтобы исправить ситуацию, Microsoft решила превратить геймеров в предпринимателей. Любой желающий мог создать собственный дизайн для джойстика и продать его, тем самым заработав деньги. Одновременно вырос интерес и к остальным товарам.

Жюри в итоге выбрало этот кейс за то, что он вовлекает разные сообщества в процесс творчества и предпринимательства. Кто-то хотел выразить себя, кто-то — заработать, кто-то — получить limited edition. Проблема категории в том, что зачастую кейсы здесь не имеют чистого контента и не могут заставить сопереживать.