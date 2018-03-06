В новом видео Apple продвигает умную колонку Apple HomePod

Спайк Джонз — известный представитель американской киноиндустрии. В качестве режиссера он стал обладателем премии «Гремми» за работу над музыкальными клипами, а в 2014 году Джонз был удостоен «Оскара» и «Золотого глобуса» за написание сценария к мелодраме «Она».

Ну, других Apple бы и не позвала, тем более в такое непростое для себя время.

5 марта компания Apple опубликовала новый ролик Welcome Home («Добро пожаловать домой»). 4-минутное видео промотирует смарт-колонку бренда HomePod.

Главной героиней ролика стала FKA Twigs — британская певица и танцовщица.

Девушка заходит домой и просит Siri включить музыку. Под песню Андерсона Пака Til It’s Over героиня начинает танцевать, изменяя реальность вокруг себя и демонстрируя, что музыка действительно может трансформировать наше сознание.

Менее чем за сутки ролик набрал более 150 тысяч просмотров.