Владимир Помукчинский требовал взыскать с Александра Федотова €1,5 млн за неосновательное обогащение

Суд отклонил иск совладельца издателя журнала L’Officiel Владимира Помукчинского к владельцу российского Forbes Александру Федотову, содержащий требование выплаты 1,5 млн евро, сообщает RNS со ссылкой на Оксану Менейлюк, пресс-секретаря принадлежащей Федотову медиагруппы ACMG.

«Сегодня на заседании Гагаринский районный суд отклонил иск Помукчинского на €1,5 млн в полном объеме», — сообщила RNS Менейлюк.

Владимир Помукчинский подал иск о взыскании неосновательного обогащения в сентябре текущего года. Иск был связан с обязательством по оказанию услуг по лицензированию и дистрибуции на территории России журналов, принадлежащих компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», в том числе журнала L’Officiel.

В 2014 году Помукчинский продал 80% компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» Федотову за €1,5 млн, но в договоре купли-продажи с номинальным лицом Ольгой Бурма была прописана сумма 40 тысяч рублей, утверждал адвокат Помукчинского. Этот договор купли-продажи оспаривался в суде как сделка, совершенная под влиянием обмана.