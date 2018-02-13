Новая торговая марка уже появилась в re:Store

Логотип — прост, бренд — технологичен: команда LINII Group разработала нейминг и дизайн новой СТМ аксессуаров для мобильных телефонов и компьютеров.

Задача: разработать брендинг СТМ «с нуля».

Продукт: сопутствующие аксессуары для мобильных телефонов и компьютеров (защитная пленка, адаптер, зарядные устройства и т. д. )

Решение

Выбранное название Moonfish («лунная рыбка», «рыба-луна») одновременно современное, эмоциональное, технологичное. В студии уверены, оно хорошо запоминается покупателем.

Чтобы поддержать общую технологичность бренда, его логотип был создан из самых простых форм. За счет этого он легко считывается и может быть использован в самых мелких размерах, вплоть до микро-нанесения на элементах продукции.

Основным цветом бренда стал насыщенный черный, яркие акцентирующие оттенки кодируют категории. Такое кодирование дало возможность быстрее ориентироваться в серии.

Вся система упаковок использует модульное построение, легко масштабируется под новые типы продуктов, которые могут появиться в серии. Для удобства пользователей все основные параметры товара вынесены крупно на лицевую часть. Для того, чтобы усилить метафору звездного неба, подчеркнуть технологичность продукции, решили применить частичное UV-лакирование.

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«Мы рады, что нам удалось сделать новый интересный бренд, при этом он получился и эмоциональным и рациональным, что одновременно бывает не так часто», — рассказывает дизайнер Юлия Плотникова.

LINII Group подчеркивает, что качество и наполнение ассортимента нового бренда аксессуаров будет проходить тщательный контроль со стороны специалистов re: Store перед тем, как появиться на полке магазинов.

Также в Студии позаботились о создании online-брендбука, который призван упростить, а главное, ускорить знакомство с торговой маркой.

«Помимо названия, логотипа и дизайна упаковки в данном проекте мы впервые создали online-брендбук на платформе Readymag. Это и быстро и удобно. Все файлы и описания хранятся в интернете, доступ к файлам может быть как открытым, так и закрытым, все необходимые файлы могут быть скачаны в любое время. Время больших и неудобных бумажных брендбуков или огромных PDF-версий уходит. Им на смену приходят более удобные форматы», — объясняет Михаил Губергриц, творческий директор LINII Group.

Состав творческой группы:

LINII Group

Творческий директор — Михаил Губергриц

Арт-директор — Игорь Мустаев

Дизайнеры — Юлия Плотникова, Илья Савонкин