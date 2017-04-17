Логотип и базовый стиль обойдутся в 100 тысяч рублей



Иллюстрация: facebook.com/temalebedev

Студия Артемия Лебедева запустила проект «Экспресс-дизайн». Начинающим предпринимателям дизайнеры студии разработают логотип и базовый стиль за 100 тысяч рублей. Стартапы будет выбирать сама студия, а предложенный вариант запрещено обсуждать. О запуске проекта в своем блоге сообщил дизайнер Артемий Лебедев.

По словам дизайнера, начинающим предпринимателям не удается заказать логотип у Студии Лебедева из-за высокой стоимости. Поэтому теперь раз в неделю студия будет отбирать «маленький и бедный» стартап и разрабатывать ему логотип и фирменный стиль «минимум в 10 раз дешевле, чем это стоит». При этом «выбранный вариант не обсуждается», а полученные деньги идут на улучшение студии – новый компьютер, фотоаппарат или бильярдный стол.

Форма для заявки доступна на сайте Студии Лебедева.