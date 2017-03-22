Она утверждает, что журналисты сфальсифицировали видео



Наталья Командина. Фото: соцсети

Студентка МГУ Наталья Командина обвинила Первый канал в фальсификации ролика о необразованной молодежи. Девушка рассказала, что в декабре 2016 года они с подругой гуляли в ГУМе, и им предложили сняться в опросе Первого канала о культуре. Девушки приняли участие в съемках и правильно ответили почти на все вопросы, но в сюжет вошли только те ответы, где девушки допустили ошибки. При этом часть ответов была смонтирована.

По словам девушки, в декабре 2016 года она гуляла в ГУМе с подругой, когда к ним подошла приятная на вид женщина и спросила, не хотят ли они принять участие в опросе Первого канала о русской культуре. Женщина объяснила, что готовится развлекательная программа о культуре, и можно расслабиться и отвечать в шутку.

Всего было около 30 вопросов, при этом среди них были как простые («Назовите произведение Толстого»), так и довольно сложные ("Назовите членов «Могучей кучки»", «Где находится памятник Крылову»). Девушки верно ответили на большинство вопросов и оставили оператору номер телефона, чтобы он прислал ссылку на готовую программу.

Несколько месяцев Наталья не получала сообщений от журналистов Первого канала и не могла найти «программу о культуре» со своим участием на сайте. А в марте подруга прислала ей ссылку на видеоролик, опубликованный на канале популярного блогера Николая Соболева. Ролик назывался «БЛОГЕРЫ У МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ» и разоблачал необразованную молодежь. В видео были использованы кадры из интервью, которое девушка давала в декабре.

Из всех ответов девушки в ролик вошли только три, при этом в одном случае из сюжета была вырезана часть с правильным ответом. Другой ответ был сильно перемонтирован, редакторы оставили в нем только часть с «мычанием». В ролике Соболева лица людей были размыты, но имена, возраст и место учебы подписаны. А позже девушка нашла в интернете видеоролик, в котором лица не размыты: он был опубликован на сайте pravoslavie.ru.

Видеоролик быстро стал вирусным в интернете: его посмотрели более 1,8 млн человек и перепостили многие представители СМИ и блогеры. Под видео – около 20 000 комментариев, большинство из которых носят оскорбительный характер: «Смотреть тошно, дебилы», «Какое убожество».

Наталья считает, что Первый канал или люди, притворившиеся сотрудниками Первого канала, не имели права без ее согласия распространять видео в интернете. Девушка написала, что собирается обратиться в суд для установления правды.

Пресс-служба Первого канала уже заявила, что не имеет отношения к скандальному ролику. Представители канала сообщили, что «Первый канал не имеет никакого отношения к этому ролику, не заказывал его, не снимал и не показывал в эфире».