Кастинг на новое масштабное шоу «Успех» пройдет в Москве

Телеканал СТС запускает масштабное вокальное шоу «Успех», аналогичное проекту American Idol. Права на франшизу куплены у израильской компании Armoza Formats.

Кресло жюри займут три звездных наставника, которые выберут четырех вокалистов. Победителям предоставят средства на запись альбомов и съемки клипов, а также поселят в роскошном особняке. Но все это они могут потерять в один миг, так как каждую неделю другие талантливые певцы вправе занять их место на музыкальном олимпе.

«Времена изменились: в эпоху интернета таланты сами находят дорогу к успеху. Важен не продюсер, который за тобой стоит, а то, что ты собой представляешь – твой стиль, харизма, индивидуальность. И наше шоу – отличная площадка, чтобы их проявить», - сообщает Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС.

Принять участие в конкурсе могут музыканты в возрасте 18 - 45 лет. Для этого нужно до 1 сентября заполнить заявку на сайте СТС и пройти кастинг, который состоится в Москве.