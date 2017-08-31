«Технониколь» и «Рыбаков Фонд» приобрели 25% долей онлайн-библиотеки за 30 млн рублей

Cтруктуры предпринимателя Игоря Рыбакова вложили 30 млн руб. в развитие и разработку новых функций онлайн-библиотеки «Киберленинка», говорится в сообщении компании «Рыбаков Фонд».

«Технониколь» и «Рыбаков Фонд» Игоря Рыбакова приобрели 25% долей ресурса. 75% остались за основателями электронной библиотеки Евгением Кисляком, Дмитрием Семячкиным и Михаилом Сергеевым. Отмечается, что библиотека останется бесплатной и общедоступной для пользователей.

Сотрудничеством с «КиберЛенинкой» Рыбаков поддерживает идею открытого доступа и открытой науки. Кроме того, миллиардер планирует построить экосистему знаний, которая позволит эффективно взаимодействовать обществу, бизнесу и государству. Для этого в скором времени запустятся несколько продуктов для сферы науки и образования. Среди них — платформа управления знаниями, обеспечивающая инфраструктуру для взаимодействия между производителями и потребителями знаний.

«Россия и весь мир стоят на пороге больших изменений, когда эффективное развитие общества, бизнеса и государства напрямую зависят от скорости обмена идеями и знаниями. Поэтому крайне важно вкладывать ресурсы в проекты, которые ускоряют этот процесс коммуникации. «КиберЛенинка» безусловно таким является», - сообщает Игорь Рыбаков.

Сейчас в «Киберленинке» размещены 1,3 тыс. научных журналов и 1,2 млн научных работ. Годовая аудитория ресурса составляет порядка 22 млн человек.