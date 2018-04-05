Доля вакантных помещений в пешеходных зонах и на центральных торговых улицах может сократиться в два раза

Чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом в России, может оказать значительное влияние на рынок стрит-ритейла. Ожидается, что доля вакантных помещений в пешеходных зонах и на центральных торговых улицах может сократиться почти в два раза, так как наплыв туристов перед ЧМ стимулирует владельцев ресторанов, сувенирных и спортивных магазинов искать новые помещения для развития бизнеса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Colliers International.

Аналитики считают, что доля вакантных помещений в пешеходных зонах Москвы и на центральных торговых улицах может сократиться с текущих 5−6% до 3−3,5%.

«Сокращение будет происходить за счет наиболее популярных туристических локаций, включая Арбат, Никольскую, Тверскую, Кузнецкий Мост, Новый Арбат, Большую Дмитровку и Петровку», — прогнозирует руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International Екатерина Подлесных.

Дополнительный спрос на помещения стрит-ритейла перед ЧМ-2018 прежде всего формируют заведения общепита. Так число заявок от них во втором квартале увеличится на 10%, а суммарная доля рестораторов в общей структуре арендаторов вырастет с текущих 39% до 41−42%.

«Опыт предыдущих чемпионатов показывает, что на наиболее заметный рост доходов могут рассчитывать заведения фастфуда, бары, кафе с едой навынос и продавцы сувениров», — рассказывает Подлесных.

По прогнозам Ростуризма, в период ЧМ-2018 Россию посетят 1,5 млн туристов, которые могут потратить в стране около $ 2 млрд. Наибольший эффект будет заметен в Москве, где запланированы 12 матчей Чемпионата. Однако и в Санкт-Петербурге во втором квартале ожидают снижение вакантности мест на основных торговых улицах.

Эксперты рынка считают, что открытие заведения к ЧМ-2018 может стать хорошей стартовой точкой для ресторана: подобные события генерируют хороший трафик, это позволит оптимизировать первоначальные затраты на раскрутку проекта. Что касается сувенирных и спортивных магазинов, то спрогнозировать их судьбу после окончания ЧМ затруднительно: магазины могу прекратить свое существование или же переориентироваться.