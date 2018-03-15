Ростуризм зафиксировал рост числа американских туристов на четверть

По данным Ростуризма, за девять месяцев 2017 года число приезжающих в Россию американских туристов выросло на 25% по сравнению с показателями 2016 года. Причиной увеличения турпотока стала антироссийская пропаганда в США, сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Олега Сафонова.

Сафонов считает, что желание американских граждан посетить Россию подогревает антироссийская пропаганда.

«Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — заявил глава Ростуризма.

Американские туристы с приятным удивлением встречают в России дружелюбных людей, вкусную еду, красивые обустроенные улицы, интересные объекты туристического показа, широкие возможности для отдыха и доступные цены.

«Они видят современную, мирную и развитую страну», — отметил Сафонов.

Глава Ростуризма также рассказал о дальнейших планах по увеличению турпотока в РФ из других стран: ведомство разрабатывает новую ФЦП по развитию туризма на 2019−2025 годы, на которую планируется потратить около 387,63 млрд рублей. В планах увеличить въездной турпоток на 20−25% к 2022 году.