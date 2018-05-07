Анонсирующую кампанию центра "Космонавтика и авиация" реализовало агентство ROOM485

Не так давно после реставрации открылся павильон «Космос» на ВДНХ, а вместе с ним и центр «Космонавтика и авиация». Медиагруппа «Россия сегодня», являясь партнером Центра, обеспечила ряд мультимедийных активностей для комплекса, а агентство ROOM485 (входит в группу компаний RCG ) прорекламировало новую выставку по всей Москве.

Центр «Космонавтика и авиация» был открыт с целью популяризации достижений отечественной ракетно-космической, авиационной и оборонной промышленности России и формирования интереса к профессиям, связанным с этими отраслями.

Медиагруппа «Россия сегодня» с момента запуска комплекса транслирует новости мировой космонавтики в режиме реального времени — посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости на «бегущей строке» в зоне «Космический бульвар».

В рамках постоянной выставки посетители также увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА «Россия сегодня»: редкие снимки легенд советской космонавтики — Константина Эдуардовича Циолковского, Сергея Павловича Королева, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых «Восток-1», «Салют-7» и «Союз-13».

Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра. Для посетителей выставка начнет работать 13 апреля.

Наряду с мультимедийными материалами МИА «Россия сегодня» в экспозиции представлены более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшиеся в музейном пространстве, экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкие архивные документы и видеоматериалы.

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Анонсирующую кампанию для нового комплекса на ВДНХ создали в креативной digital-студии ROOM485 ( RCG ).

Задача заключалась в том, чтобы понятно и доступно донести до самой широкой аудитории информацию об открытии центра «Космонавтика и авиация».

ROOM485 обратился к классической формуле: космос — это тренд, синоним космоса — Юрий Гагарин, а вся отечественная история освоения космоса завязана на одном слове «Поехали!». Именно поэтому агентство сфокусировалось на понятных каждому образах и смыслах — так и появился странствующий космонавт Юра.

Забавный мем превратился в полноценную концепцию c серьёзной реализацией — реальные на съемках были не только локации, но и космический скафандр.

Принты размещены на пяти цифровых билбордах, а также на 200 киосках.

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Состав творческой группы:

ROOM485 (агентство)

Елена Калинина, Executive Creative Director

Татьяна Константинова, Client Service Director

Алексей Гусев, Senior Copywriter

Евгений Мамонов, Senior Copywriter

Всеволод Абрамов, Art Director

Сергей Янушевич, Senior Art Director

Максим Сковородников, Head of Arts

Сергей Чикирис, Producer

Елизавета Власова, фотограф