Плакаты, расклеенные на вокзалах, стали частью кампании по борьбе с венерическими инфекциями

На вокзале Осло появилась реклама презервативов, в которой Норвегию назвали «страной хламидий». Огромные плакаты информируют туристов, что Норвегия имеет один из самых высоких показателей хламидиоза в Европе и призывает их «защищаться», сообщает The Local.

На плакате изображена молодая норвежская пара в национальных костюмах на фоне заснеженных гор и фьордов. Надпись на плакате сообщает: «Добро пожаловать в Норвегию! Страну хламидий».

Реклама создана сотрудниками супермаркета 7-eleven. Помимо рекламы презервативов объявление выполняет социальную миссию: рассказать туристам о важной проблеме распространения венерических заболеваний в стране и призвать «защищать себя от местных жителей».

Данная акция вызвала широкий резонанс в стране: жителей Норвегии она возмутила, однако представители общественных организаций по охране здоровья населения положительно оценили провокационный плакат. Такая реклама ненавязчиво доносит важные мысли, посчитали их представители.

«В 2016 году в Норвегии зарегистрировано более 26 тысяч случаев хламидиоза. Норвежцы редко прибегают к использованию презервативов, в результате это приводит к проблемам, начиная от различных заболеваний, кончая проблемами с рождаемостью», — отметили в организации «Секс и общество».

Совет по туризму Норвегии VisitNorway признал рекламу неподобающей. По мнению членов комитета, подобные заявления выставляют норвежцев в непристойном свете.

«Это нехорошая реклама для Норвегии. Такая характеристика Норвегии и норвежцев — и вовсе катастрофа», — отметили представители Совета по туризму.