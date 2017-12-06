На коллаже изображены удивительные, приятные и печальные моменты из мира спорта, искусства и политики



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Хорватский дизайнер Санда Андерсон по заказу сайта Beutler Ink создала коллаж, в котором собраны самые запоминающие, удивляющие и трагические моменты этого года. В иллюстрации упомянуты знаковые события в спорте, политике и шоу-бизнесе, также и трагические события. Всего в одну картину собрано более 100 изображений.

Например, на плакате можно найти упоминания о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, выходе новых сезонов сериалов «Твин Пикс» и «Очень странные дела», продаже картины Леонардо да Винчи на аукционе за рекордные 450 млн долларов, конфликте Дональда Трампа с Twitter, покемонах и русской матрёшке.

В коллаже есть отсылки к трагическим событиям, таким как землетрясение в Мексике, ураган Мария, полицейский произвол. Собраны и важные политические новости 2017 года.

«Мы долго думали, как изобразить волну сексуальных нападений и преследований, обвинений в насилии известных художников, руководителей и политиков. И вместо того, чтобы показывать Харви Вайнштейна, Луиса К. К., Роя Мура или других предполагаемых преступников, мы решили сосредоточиться исключительно на жертвах, которые нашли в себе силы, чтобы рассказать всему миру свои истории (Они собраны вместе в левом нижнем углу коллажа)», - сообщили в компании.