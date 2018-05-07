Сделка позволит швейцарской компании использовать три известных кофейных бренда – Nescafe, Nespresso и Starbucks

Nestle заключила соглашение со Starbucks Co, которое позволит швейцарской компании продавать кофе от американской сети в разных странах мира. Сумма сделки составила $ 7,15 млрд, сообщает пресс-служба компании.

Nestle и Starbucks договорились о создании альянса, в рамках которого Nestle получит право на использование бренда Starbucks при продаже своих кофе-капсул Nespresso и Dolce Gusto. Соглашение предусматривает продажу продукции вне заведений Starbucks и не включает готовые к употреблению напитки, в том числе кофе в жестяных банках.

Теперь Nestle сможет использовать сразу три известных кофейных бренда — Nescafe, Nespresso и Starbucks. Компания рассчитывает, что сделка позитивно отразится на ее прибыли в расчете на акцию и на росте числа потенциальных потребителей.



В рамках сделки около 500 сотрудников американской сети перейдут на работу в Nestle. Закрытие сделки запланировано на конец года. Ежегодная выручка подразделения Starbucks, с которым заключается соглашение, оценивается в $ 2 млрд.

«Эта историческая сделка станет частью наших постоянных стремлений к совершенствованию и расширению бизнеса для удовлетворения изменчивых запросов наших потребителей. И мы горды тем, что объединили усилия с компанией, с которой у нас совпадают ценностные представления», — сообщил президент и генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон.