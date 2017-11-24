Кофейни Гонконга выступили в защиту окружающей среды

Всё чаще бренды обращают внимание на экологию в своих рекламных кампаниях или акциях. Один за другим они складывают товары в биоразлагаемые пакеты, отчисляют проценты в «зелёные» компании. Starbucks Гонконга придумал ряд нестандартных способов дать вторую жизнь своим стаканчикам, а также подверг переработке упаковку своей продукции.

Стаканчики из Starbucks в предверии Рождества стали ёлочными игрушками и даже горшочками для домашних цветов и растений. Свои предложения о вторичном использовании стаканов Starbucks Гонконга публикует в своём профиле в Instagram.

#StarbucksPuddingCup #ReimagineReuse Deck your halls like never before this #Christmas! ????? More tips on reusing, link in bio @StarbucksHK???????? Публикация от Starbucks Hong Kong (@starbuckshk) Дек 8 2017 в 8:48 PST

#StarbucksPuddingCup #ReimagineReuse Give another life to your Pudding Cup and plant your own ????! More tips on reusing, link in bio @StarbucksHK ???????? Публикация от Starbucks Hong Kong (@starbuckshk) Ноя 24 2017 в 3:27 PST

#StarbucksPuddingCup #ReimagineReuse C'mon get crafty with #HomemadeGift! ?? ???? More tips on reusing, link in bio @StarbucksHK Публикация от Starbucks Hong Kong (@starbuckshk) Дек 9 2017 в 10:07 PST



Бренд также выпустил набор для посадки растений с использованием стаканчика из-под пудинга и представил пошаговое руководство по превращению стаканов в абажуры, рождественские колокольчики и визитницы.