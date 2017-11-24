Всё чаще бренды обращают внимание на экологию в своих рекламных кампаниях или акциях. Один за другим они складывают товары в биоразлагаемые пакеты, отчисляют проценты в «зелёные» компании. Starbucks Гонконга придумал ряд нестандартных способов дать вторую жизнь своим стаканчикам, а также подверг переработке упаковку своей продукции.
Стаканчики из Starbucks в предверии Рождества стали ёлочными игрушками и даже горшочками для домашних цветов и растений. Свои предложения о вторичном использовании стаканов Starbucks Гонконга публикует в своём профиле в Instagram.
Бренд также выпустил набор для посадки растений с использованием стаканчика из-под пудинга и представил пошаговое руководство по превращению стаканов в абажуры, рождественские колокольчики и визитницы.