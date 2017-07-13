За один поход в магазин жители России стали тратить больше на 1% по сравнению с маем



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В среднем в июне россияне покупали за один раз на 517 рублей. Эта сумма по сравнению с маем выросла на 5 рублей. Исследование провели в холдинге «Ромир».

В июне средний чек россиян составил 517 рублей, что на 5 рублей или почти на 1% больше майского значения. "Таким образом, чек не просто вырос, а даже превзошел величину официальной месячной инфляции в 0,6%", - говорится в исследовании.

Если брать по регионам, то в Южном округе средник чек при походе жителей в магазин подрос на 4,6%, в Центральном - на 1,2%, в Приволжском - на 2,8%, и в Уральском – на 0,9%. Сократился на 4,5% средний чек на северо-западе страны, а на Дальнем Востоке - на 8,5%.

Отметим, что как и в Северо-Западном округе в целом, в Питере средний чек в июне также показал отрицательную динамику, чего не наблюдалось уже много месяцев. Так, чек в северной столице в июне остановился на отметке в 703 рубля, что на -1,8% меньше майского значения, когда он равнялся 716 рублям. За год, тем не менее, средний чек в Санкт-Петербурге прибавил уверенные 5,6%, поднявшись с 665 рублей.

Москва же, наоборот, прервала тренд многомесячного снижения чека, динамика которого сменилась в июне на положительную. Столичный чек за месяц прибавил к майскому значению в 677 рублей 0,7% и достиг, таким образом, отметки в 682 рубля. Годовой же рост чека в Москве более чем вдвое превысил темпы инфляции и составил 9,1%, поднявшись с 625 рублей.

При этом средний чек куда скромнее растет в супермаркетах: +1,6% за месяц и +5,2% за год. Гипермаркеты же и этим похвастаться не могут. В них за месяц чек потерял -2,2%, а за год прибавил всего 1,9%.

Но плачевнее всего ситуация обстоит в магазинах традиционной торговли. Апрельский всплеск в динамке среднего чека в этом канале оказался полностью нивелирован майским снижением, которое закрепилось и в июньской динамике. За месяц чек в магазинах, торгующих через прилавок, похудел на -0.4%, а за год он потерял -13,5%.

Динамика среднего чека, в рублях

Величина среднего чека по федеральным округам. В скобках указано изменение к предыдущему месяцу