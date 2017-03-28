К музыкальному сервису примкнет команда и руководство приложения MightyTV



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Музыкальный сервис Spotify приобрел приложение MightyTV, которое помогает выбрать для просмотра телевизионный канал, наиболее соответствующий вкусам пользователя, сообщает AdWeek. За счет покупки сервис планирует развивать технологию персонализации рекламы.

Стартап MightyTV был запущен в 2015 году и смог привлечь инвестиций более чем на 4 млн долларов. По условиям сделки, MightyTV перестанет существовать как самостоятельный сервис. Основатель стартапа Брайан Адамс будет назначен вице-президентом Spotify по технологиям и будет отвечать за маркетинговые и рекламные платформы. Кроме того, к музыкальному сервису присоединится команда MightyTV. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее в этом месяце Spotify приобрел сервис распознавания звуков Sonalytic. Сумма той сделки также не разглашалась. Тогда музыкальный сервис отмечал, что данное приобретение позволит Spotify предлагать пользователю мелодии, которые ему с большей вероятностью понравятся, основываясь на уже прослушанных им композициях.