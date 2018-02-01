Он будет заниматься международными проектами в Tribuna Digital & Sports.ru



Андрей Боборыкин. Фото Facebook

Андрей Боборыкин занял должность редакционного директора компании Tribuna Digital & Sports.ru, издателя крупных спортивных медиа (включая портал Sports.ru) на русском, английском, испанском, арабском и других языках.

«Я занял должность редакционного директора, буду заниматься в основном международными проектами Tribuna digital», – прокомментировал Андрей Боборыкин.

Ранее он работал редакционным директором в интернет-компании Genesis Media, которая управляет новостными и развлекательными проектами по всему миру (штаб-квартира в Киеве), а также главным редактором украинского лайфстайл-издания bit.ua.

Tribuna Digital & Sports.ru объединяет более 100 сайтов и мобильных приложений на спортивную тематику в 17 странах мира. Аудитория – 22 млн уникальных посетителей.