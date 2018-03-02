Соглашение позволит вывести освещение футбола в России на более высокий уровень

1 марта в пресс-центре «Рен-ТВ» состоялось подписание соглашения между ведущим спортивным российским изданием «Спорт-Экспресс» и итальянской статистической компанией WyScout. На мероприятии выступили главный редактор «СЭ» Максим Максимов, глава WyScout Маттео Камподонико и ее российский представитель Виталий Соловьев.

Сегодняшний футбольный мир невозможно представить без использования как обычной, так и продвинутой статистики — по игрокам, матчам, трансферам и всему, что доступно анализу благодаря самым современным технологиям. Ни один профессиональный журналист не обходится без использования цифр для написания серьезных материалов на спортивную тематику.

Уже в июне в России стартует главное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира. В нашу страну приедут все сильнейшие игроки мира, которые в течение месяца разыграют звание лучшей сборной планеты.

Это соглашение позволит «СЭ» вывести освещение футбола в России на более высокий уровень, перейти к новым, самым передовым форматам, в которых можно рассказывать об игре, объединяющей миллионы и даже миллиарды болельщиков. Для WyScout же это отличная возможности обрести надежного и мощного партнера на территории страны-хозяйки Чемпионата мира.