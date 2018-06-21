Российское коммуникационное агентство SPN Communications вошло в мировую сеть независимых PR-агентств PROI Worldwide и теперь будет представлять ее интересы в России.
Среди клиентов агентства — Министерство финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, KFC, LG, Shell, Pfizer, Газпром, МегаФон, Роснефть, Росбанк и многие другие.
«Сотрудничество с российским агентством, которое реализовало для российских и иностранных компаний более чем 5 000 проектов, позволит нашим клиентам получить опыт, необходимый для выстраивания диалога с российскими государственными структурами, предпринимателями и потребителями», — сказала Клэр Парсон, председатель PROI Worldwide и Lansons. Она также добавила, что SPN Communications является признанным лидером отрасли, который в разное время стал победителем международных конкурсов SABRE Awards, IABC Gold Quill Awards и IPRA Golden World Awards.
«Мы очень рады стать частью авторитетного международного сообщества, куда входят признанные лидеры отрасли из разных стран мира. Это большая честь и серьезная мотивация для развития нашей компании, так и для наших клиентов и партнеров. Коммуникационный рынок в России активно растет, регулярно подвергаясь изменениям. Мы, как активные операторы этой индустрии, стремимся развивать ее и наращивать наши возможности для создания креативных коммуникационных решений для бизнеса. Присоединение к PROI позволит нам постоянно использовать глобальную передовую практику и донести новые идеи до наших клиентов», — сказал Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications.