Агентство предоставит как российским, так и глобальным клиентам дополнительный доступ к стратегическим возможностям

Российское коммуникационное агентство SPN Communications вошло в мировую сеть независимых PR-агентств PROI Worldwide и теперь будет представлять ее интересы в России.

Среди клиентов агентства — Министерство финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, KFC, LG, Shell, Pfizer, Газпром, МегаФон, Роснефть, Росбанк и многие другие.

«Сотрудничество с российским агентством, которое реализовало для российских и иностранных компаний более чем 5 000 проектов, позволит нашим клиентам получить опыт, необходимый для выстраивания диалога с российскими государственными структурами, предпринимателями и потребителями», — сказала Клэр Парсон, председатель PROI Worldwide и Lansons. Она также добавила, что SPN Communications является признанным лидером отрасли, который в разное время стал победителем международных конкурсов SABRE Awards, IABC Gold Quill Awards и IPRA Golden World Awards.