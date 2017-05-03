Paramount сняла вирусный ролик в поддержку фильма





Многие зрители помнят заставку культового сериала «Спасатели Малибу» — вдоль берега океана бегут загорелые мужчины и женщины в красных купальниках и шортах. Замедленная съемка позволяет вдоволь полюбоваться их мускулистыми телами.

Скоро любимые герои вернутся на большие экраны. В конце мая выйдет полнометражный фильм «Спасатели Малибу» режиссера Сета Гордона. Накануне премьеры кинокомпания Paramount и рекламное агентство Droga5 London сняли вирусный ролик про самый медленный марафон.

Съемки проходили в Лос-Анджелесе, участие в необычном забеге приняли актеры Зак Эфрон и Александра Даддарио. Все марафонцы продемонстрировали волю к победе несмотря на формат «слоумоушен». Как заявляют комментаторы, бегуны выглядели сексуально и при этом решительно — совсем как в оригинальном телефильме.