В главных ролях сериала кот Диего, медведица Джули, осьминог Игги и их клиенты



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Накануне Рождества сеть кофеен Starbucks запустила анимационный сериал 1st & Main. На официальном YouTube-канале компании уже выложено два короткометражных мультфильма. Его герои - работники кофейни кот Диего, медведица Джули, осьминог Игги и их постоянные клиенты.

Голосом Диего стал Том Кенни, известный по озвучке персонажа Губка Боб Квадратные Штаны в одноимённом мультсериале. Как признаются соавторы, они не забыли и про самих себя. Собирательный образ невротичного писателя воплотился в персонаже по имени Алекса.

Над проектом работали три сценариста «Симпсонов»: Джоэль Коэн, Джон Фринк и Роб Лазебник. Продюсирует сериал их же компания Tolerable Entertainment. Создателей вдохновила обстановка в одном из заведений Starbucks в Лос-Анджелесе. Они часто заходили туда перед работой. Потом сценаристы подумали, что на главной странице сайта Starbucks могли бы появиться мультфильмы, и связались с компанией через LinkedIn. Производство началось в октябре, сообщает AdAge.

Проект рассчитан на 8 недель. Каждый эпизод будет длиться от 60 до 90 секунд, Starbucks обеспечит продвижение 1st & Main через сайт, мобильные приложения и сообщества в соцсетях. Это не первая попытка создания оригинального контента для Starbucks. Ранее компания выпустила серию видео и подкастов Upstanders о людях, которые пытаются изменить свое окружение к лучшему.