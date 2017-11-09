Новая игра будет включать в себя элементы дополненной реальности, как и прежние приложения компании

Американская студия Niantic, разработавшая популярные мобильные игры Pokemon Go и Ingress, анонсировала создание новой игры по мотивам вселенной волшебника Гарри Поттера.

Игра, получившая название Harry Potter Wizards Unite, будет развивать идеи предыдущих проектов компании: в неё включены элементы дополненной реальности, чтобы владельцы гаджетов смогли изучать реальные города. Дата выхода нового приложения пока не называется.

«Игроки выучат магические заклинания, будут исследовать города и окрестности, расположенные в реальном мире, где надо находить и сражаться с легендарными чудовищами, а также объединяться в команды, чтобы вместе побеждать могущественных врагов», — говорится в сообщении компании.

Напомним, игра Pokemon Go захлестнула весь мир весной прошлого года. Всего за несколько дней после релиза число закачек игры превысило 15 млн, а капитализация компании-разработчика на некоторое время выросла более чем в два раза. Мобильная игра с элементами виртуальной реальности свела с ума миллионы детей и взрослых, заставив их собирать покемонов в любое время дня и ночи.