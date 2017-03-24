Тим Бернерс-Ли разработал стратегию развития Всемирной паутины на ближайшие 5 лет



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Создатель всемирной паутины Сэр Тим Бернерс-Ли определил три главные проблемы современных пользователей и предложил свой план развития Сети на 2017-2022 годы. Открытое письмо ученого опубликовано на сайте World Wide Web Foundation — международной некоммерческой организации, занимающейся вопросами развития и доступности Всемирной паутины.

Бернерс-Ли утверждает, что мечтал о полностью открытой платформе и всегда был готов отстаивать ее свободу, но события последнего года заставили его сильно засомневаться в светлом будущем Сети. В первую очередь создателя интернета беспокоит быстрое распространение лжи, а также потенциальный вред от их применения для наживы или политических манипуляций.

Еще одной современной проблемой Сети ученый считает потерю контроля пользователями за своими персональными данными. Различные порталы и издания собирают данные и используют их в своих целях, иногда и не совсем в законных.

В письме отмечается, что Бернерс-Ли рассчитывал, что с помощью его изобретения люди смогут общаться друг с другом из любой точки мира, и каждый получит возможность выразить свою точку зрения, поучаствовать в дискуссиях и поиске истины. Но выяснилось, что информация в Сети изолирует людей, наполняет их ненавистью, нетолерантностью и уничтожает право на частную жизнь.

World Wide Web Foundation разработала пятилетнюю стратегию развития интернета, в рамках которого предлагает сделать упор на три пункта: позволить людям быть услышанными, призвать к ответственности тех, кто использует персональные данные, а также предоставить больше прав женщинам.