Разработчик собрал $53000 на Kickstarter для запуска проекта

На площадке коллективного финансирования Kickstarter собраны средства на выпуск костюма HoloSuit, который предназначен для приложений, созданных с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.

Костюм состоит из куртки, перчаток и штанов, оснащен шестью кнопками, 36 датчиками движения, девятью зонами обратной связи, расположенными на руках, ногах и теле, а также точками обратной связи на всех 10 пальцах.

Система является полностью беспроводной, костюм можно подключать к компьютерам, смартфонам и VR-гарнитурам. Он предназначен для использования в спортивных играх, в аттракционах виртуальной реальности, в медицине, в образовании и промышленной отрасли.

Разработка полностью копирует тактильный костюм главного героя фильма «Первому игроку приготовиться». Розничная цена костюма составит 999 долларов. В продажу новинка поступит в ноябре 2018 года.