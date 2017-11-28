Проект предполагает строительство молокозавода и молочных ферм



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Тамбовский губернатор Александр Никитин и совладелец розничной компании «Магнит» Алексей Богачев подписали соглашение, согласно которому в области будет создано вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Сам Богачев подтвердил информацию об инвестициях в размере 20 млрд рублей в производство молока в Тамбовской области и сообщил, что его соинвестором станет «Русагро», но доля структур Богачева будет мажоритарной. «Русагро» рассматривает участие в проекте, но решение еще не принято, сообщили в агрохолдинге.

Алексей Богачев считает молочный бизнес интересным и перспективным, тамбовские фермы – его личный проект, не имеющий отношения к «Магниту» (бизнесмен владеет 3% розничной сети «Магнит»). Он инвестирует в строительство молочных ферм на 40 000 голов, завода сыра и другой молочной продукции. Проектная мощность производства сырого молока составит 350 000 т в год, переработки – 1000 т в сутки. Эксперты отмечают, что это станет крупнейшим производством в России, так как столько сейчас не выпускает никто. Для сравнения, лидеры «Эконива» Штефана Дюрра и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева в 2016 году выпустили по 220 000 т.

Вадим Мошкович, основатель «Русагро» в начале года говорил об интересе к молочному бизнесу, но тогда речь шла о строительстве ферм в Приморье стоимостью 1 млрд долларов с перспективой экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Пока по тому проекту решения не принято, говорит представитель «Русагро».

По мнению экспертов, инвестиции в молочное животноводство в последнее время стали привлекательными: цена и себестоимость выросли на треть после девальвации, по данным Союзмолока, но себестоимость потом снизилась из-за укрепления рубля, а цена – нет. В России дефицит молока – российские предприятия обеспечивают только 75% потребностей страны.

Кроме того, государство поддерживает производителей молока: с 2017 года инвесторам компенсируется 30% затрат на строительство молочных ферм, кредиты предоставляются по льготной ставке до 5%.