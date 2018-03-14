Объединённая организация рассчитывает стать третьим по размеру частным банком в России

Акционеры «Совкомбанка» и «РосЕвроБанка» договорились о слиянии кредитных организаций, говорится в сообщении «Совкомбанка».

"Совкомбанк" консолидирует 80% акций «РосЕвроБанка»: к имеющимся у него 45% он купит еще не менее 35% у «РосЕвроБанка». Акции продаст компания REG Holding, которая объединяет российских акционеров «РосЕвроБанка». Председатель правления «РосЕвроБанка"Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в Наблюдательный совет.

Председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев сообщил, что до конца 2018-го года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. После слияния клиенты «РосЕвроБанка» получат доступ к более широкой географии за счёт присутствия «Совкомбанка» более чем в 1000 городов и населенных пунктов по всей России, а клиенты корпоративного блока «Совкомбанка» получат более широкую продуктовую линейку и высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной «РосЕвроБанка». Масштабы бизнеса объединённого банка позволят нам решать задачи, которые ранее каждый из банков в отдельности был не готов реализовывать самостоятельно.

Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала.