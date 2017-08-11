Участники рынка опасаются, что могут пострадать добросовестные производители

Совет Федерации поддержал предложения Роспотребнадзора ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания, сообщает «Коммерсант».

В соответствующем документе Совфеда указано, что уголовное наказание должно применяться за производство в целях сбыта, ввоз в страну либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции в крупном размере. Наказание последует за аналогичные преступления, совершенные группой лиц при организации питания в образовательных, медицинских, и социальных организациях. Конкретику предложено продумать профильным комитетам.

В аналогичном постановлении Роспотребнадзора, которое ведомство предлагало ещё осенью прошлого года, предлагалось за производство, ввоз и сбыт фальсифицированных продуктов в крупном размере (более 500 тыс. руб.) штрафовать на 300–800 тыс. рублей или зарплаты осужденного за полгода. Поставщикам фальсификата в образовательные и медицинские учреждения угрожали штрафом в 1–3 млн руб. Также предусмотрены обязательные работы и исправительные работы. Однако этот законопроект не прошел оценку регулирующего воздействия: Минэкономики решило, что в нём предусмотрены избыточные обязанности и ограничения для предпринимателей, что может повлечь необоснованные расходы для них и для бюджетов всех уровней.

Согласно закону, фальсификатом является продукция, где есть расхождение с указанным на упаковке составом. «Прежде чем ужесточать ответственность, нужно дать более четкое понятие фальсификату»,— считает заместитель руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. Он отмечает, что расхождение может появиться даже от прикосновения человеческих рук, и продукт будет признан фальсификатом.

В настоящее время за продажу продукции ненадлежащего качества полагается штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Как отмечают эксперты издания, доля фальсификата, например, в колбасе за последний год выросла более чем в три раза — с 1,7% до 5,3%. Чаще всего подделывают сыр и масло. Общая доля выявленного в 2016 фальсификата году составляла 6–7%.