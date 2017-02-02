Абсурдная история подчеркивает недостатки американского законодательства



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Может показаться, что США впереди планеты всей. Однако в некоторых вопросах Америка заметно отстает от других стран. Например, в вопросе социальной поддержки беременных и недавно родивших женщин.

Большинство (86%) работающих в частных американских компаниях не имеют оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком или другим недееспособным членом семьи. Счастливыми исключениями являются жители четырех штатов, где приняты соответствующие законы. Согласно статистике, каждой четвертой женщине в Штатах приходится выходить на работу через две недели после родов.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, Национальное партнерство по вопросам женщин и семьи (National Partnership for Women & Families) сняло ироничную социальную рекламу. Ее героиня оказалась в чрезвычайно интересном положении — она на 260 неделе беременности. Мера вынужденная, поскольку Лорен не может позволить себе уйти в неоплачиваемый отпуск и посвятить себя ребенку. Закадровый голос объясняет, что поддержка не положена ни женщине, ни ее супругу. Поэтому Лорен родит только тогда, когда накопит достаточно выходных дней.

Некоммерческая организация призывает изменить ситуацию и проголосовать (NationalPartnership.org/ SupportPaidLeave) за их инициативу.