Исследователь в области машинного зрения, выпускник Стэнфордского университета, Александр Робикет оказался лицом новой рекламной кампании Yves Saint Laurent

Последние новости из мира моды взбудоражили сегодня все AI community (сообщество по искусственному интеллекту). На снимках рекламной компании в поддержку нового аромата Y от Yves Saint Laurent снялся представитель AI-сообщества Александр Робикет.

В 30-ти секундном рекламном ролике Александр катается на мотоцикле, разрабатывает код и проводит успешное публичное выступление. Известный модный дом и слоган подобрал, вполне удовлетворяющий интересам и взглядам представителей интеллектуального сообщества, «Everything starts with a why» – «Всё начинается с «почему» («Why» – «почему» и «Y» – название аромата являются омофонами).

«Я думаю, что мы является свидетелями того, как AI-сообщество всё глубже осваивает наше культурное пространство», – прокомментировал ситуацию профессор технологического института Джорджии Марк Редл, работающий с искусственным интеллектом.

Александр Робикет не единственный участник новой кампании. Вместе с ним участие в съемках приняли рэпер Лойл Карнер и скульптор Дэвид Финн.