Однако Mediascope такого роста зафиксировала

Аудитория социальных сетей среди мобильных абонентов за 2017 год значительно выросла. Самыми популярными соцсетями остаются Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает РБК со ссылкой на представителей операторов.

В декабре 2017 года на одного пользователя «Билайн» приходилось около 2,5 социальной сети, тогда как в начале года этот показатель составлял 2,3 сети, отмечается в исследовании «ВымпелКома». Среди абонентов компании лидирующие позиции по количеству пользователей занимают «ВКонтакте» и «Одноклассники». Тем не менее, количество пользователей данных соцсетей в декабре снизилось по сравнению с январем 2017 года на 0,6% и 2,4% соответственно.

Аудитория Facebook и Instagram среди абонентов «ВымпелКома» с января по декабрь 2017 года выросла на 22% у каждой. По мнению пресс-секретаря «ВымпелКома» Анны Айбашевой, увеличение количества пользователей этих социальных сетей среди их абонентов может быть связано в частности с появлением дополнительных функций, таких как коммерческие аккаунты и «сториз» в Instagram.



В среднем в соцсетях абоненты «ВымпелКома» проводили 1,5 часа в день. Больше всего времени они тратили на «ВКонтакте» (три часа в день) и Instagram (два часа). В «Одноклассниках» абоненты в среднем проводили по часу в день, на Facebook — всего 20 минут.



В «МегаФоне» отметили, что число пользователей соцсетей в целом выросло более чем на 30% за год. Самыми популярными соцсетями по количеству абонентов этот оператор называет Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Представитель «МегаФона» отметил, что Facebook была на первом месте по приросту количества пользователей, на втором месте по приросту пользователей была Instagram (+40%), аудитория «ВКонтакте» выросла на 15%, «Одноклассников» — на 12%, рассказал представитель «МегаФона».



Представитель МТС не заметил существенного изменения количества пользователей социальных сетей, но объем трафика в Facebook и Instagram вырос почти в 2,2 раза. Похожая ситуация наблюдается и с социальной сетью «ВКонтакте».



Однако исследовательская компания MediaScope не зафиксировала роста аудитории Facebook и Instagram в 2017 году, пишет РБК со ссылкой на исследовательскую компанию. По ее данным, аудитория Facebook в декабре 2017 года выросла на 1,3% по сравнению с январем, до 11,95 млн человек. Аудитория Instagram увеличилась на 7,5%.