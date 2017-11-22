Постер как инструмент для решения разнообразных задач – от поддержки мероприятий до поиска сотрудников

Все знают, зачем брендам нужны носители. Они работают на имидж компании, помогают менеджерам продавать или искать сотрудников. Но каждый раз вспоминать и искать, какой носитель лучше решит конкретную задачу и впишется в ограниченный бюджет – зачем тратить время впустую?

Digital-агентство Nimax при поддержке Состава разработали шпаргалку, в которой собрали и систематизировали всё, что посчитали необходимым для решения основных задач маркетологов и бренд-менеджеров. Носители разбиты на четырнадцать групп по основным задачам – от поддержки мероприятий до поиска сотрудников. У каждого носителя отмечены функции, которые он выполняет, а также относительная шкала стоимости и времени использования.

Наш чеклист поможет быстро понять, какие носители потребуются при появлении новой задачи.

Например, компания сталкивается с HR-трудностями: ресурс найма по рекомендации исчерпан, нужно создавать внешнюю репутацию. Какие носители бренда тут пригодятся? Ответ на инфографике. Аналогично можно действовать, если вы впервые участвуете в выставке, организуете мероприятие или придумываете брендированные подарки клиентам на новый год.

Постер поможет провести аудит носителей бренда – вы увидите, какие зоны у вас не охвачены, где носителей недостаточно, а где уже все хорошо. Схема подскажет, что стоит заказать под вашу задачу в первую очередь – недорого и надолго.

Когда обратитесь в агентство за брендингом или ребрендингом, постер снова пригодится – поможет быстро собрать и отправить подрядчику список необходимых носителей.

Вы можете скачать белую и черную версию постера для печати и обои для рабочего стола в блоге Nimax, поделившись инфографикой в соцсетях.