Конгресс охватит все сегменты классической наружки, DOOH, indoor и транзитной реклам

3 — 6 октября в Тунисе (Movenpick 5*) состоится главное событие в сфере российского OOH международного уровня — 9-й Международный Конгресс по наружной рекламе, который охватит все сегменты классической наружки, DOOH, indoor и транзитной реклам.

Участники: 250+ ключевых людей индустрии (операторы, рекламные агентства, представители клиентского сектора, производственные компании и СМИ).

Количество аккредитаций на международный Конгресс продолжает бить рекорды: на сегодняшний день зарегистрировано 190+ участников из 95 компаний. Список участников. Регистрация продлится до 5 сентября на сайте Конгресса.

Тема Конгресса 2017: «OOH как успешный бизнес».

• Как выжить в конкурентной среде современного медиа рынка?

• Как привлечь бюджет на OOH? Примеры успешных стратегий.

• Как построить бизнес-модель в наружке? Примеры удачных решений.

• Кейсы, которые успешно реализованы. Вовлечение, креатив. Цифры.

Спикеры, в состав которых входят мировые хедлайнеры и признанные российские эксперты - раскроют свое видение главной темы конференции и помогут создать полноценную картину рынка наружной рекламы.

Предварительная программа конференции

• Daniel Cuende (CUENDE Infometrics, Мадрид, Испания) - доклад о метрике на базе big data и существующих методах измерения в современной мировой практике.

• Antonio Vincenti (CEO Pikasso и вице-президент FEPE International, Ливан)

• Кандидатура зарубежного спикера уточняется

• Андрей Березкин (ЭСПАР-Аналитик, Москва, Россия) - представит обзор существующих медиаметрик в интернете/TV/OOH, после чего состоится дискуссионная панель "Единая валюта в OOH. Мечты и реальность" с ведущими представителями рынка. Основной задачей дискуссии является выработка общего взгляда на единую методику оценки эффективности наружной рекламы, как в разрезе различного вида носителей (classic, digital, indoor), так и сопоставление с другими медиа: ТВ и он-лайн. Модератор панели - маркетолог с огромным послужным списком Андрей Рукавишников.

Также в первый день конференции выступят:

• Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor;

• Борис Пешняк, коммерческий директор по работе с регионами Gallery;

• Александр Эпин, генеральный директор TMG;

• Наталия Куликова, генеральный директор Video Planning;

• Ирина Костина, директор по развитию бизнеса Ritrama в России, Graphics & Industrial;

• Андрей Березкин, генеральный директор ЭСПАР-Аналитик;

• Вячеслав Никишин, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Лайса;

• Евгений Песенников, коммерческий директор Video Delta.

• Специальный доклад по креативу (спикер будет раскрыт позднее) и выступление известного маркетолога Самвела Аветисяна.

Второй день конференции откроет большая клиентская панель "Что в голове у рекламодателя", модерировать которую будет один из самых ярких рекламистов страны - Петр Лидов.

После дискуссии рекламодателей последуют две параллельные тематические сессии: "DOOH+indoor" и "Территория транзита". Эксперты рассмотрят последние тренды индустрии, затронут все плюсы и минусы взаимодействия с развивающимся сегментом digital, в то время, как профессионалы в сфере рекламы на транспорте соберутся всероссийским составом, чтобы рассмотреть актуальные вопросы работы с транзитной рекламой.

В числе подтвердившихся участников такие ключевые игроки рынка, как: Gallery, Russ Outdoor, ВЕРА&ОЛИМП, Лайса, TMG, Kinetic Russia, Posterscope, АДВ, OMD Group, Vivaki, Игроник, Sunlight Outdoor, Video Planning, Media instinct, Adline, ДиВиДжи-Медиа, Media Cab, Lince OS Group, АВК, Тор-Медиа, Идеал-Медиа, In-tention, Poster, INDOOR GROUP, ЭСПАР-Аналитик, BeeTL, Alma LTD (Тбилиси), Нью Тон (Владивосток), Максмедиа (Краснодар), Планета-К (Красноярск), Мир (Новосибирск), ТВ-транс (Чебоксары), Элефант (Челябинск), Сибирский Транзит (Омск) и многие другие.

Организатор Конгресса – TMG (tmg-russia.ru)

Партнеры Конгресса:

Генеральный outdoor-партнер Gallery.

Генеральный партнер по инновациям Ritrama и Орматон.

Индустриальный партнер НАВК.

Конгресс проходит при поддержке АКАР и FEPE International.

DOOH-партнер Video Planning.

Алкогольный партнер Simple.

Генеральный IT-партнер D-Promo.

Участники выставки (Exhibitors): In-tention, MediaCab.

Партнеры: Russ Outdoor, Europe Advertising.

Генеральный инфо-партнер Sostav.ru.

Генеральный медиа-партнер Outdoor.ru.

Инфо-партнеры OOH Mag, Advertology, All Indoor.