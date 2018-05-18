Владислав Мартынов стал соучредителем российского проекта World Wi-Fi

Бывший глава и сооснователь Yota Devices Владислав Мартынов стал соучредителем российского проекта по бесплатной раздаче беспроводного интернета World Wi-Fi, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя проекта.

World Wi-Fi запущен сооснователями оператора Wi-Fi рекламы Adrenta и сервиса Radius Wi-Fi Яном Сепиашвили и Ильей Яшиным. Доля Мартынова в проекте не раскрывается.

Предполагается, что World Wi-Fi будет базироваться на международной сети роутеров, в том числе частных и домашних. В рамках бизнес-модели проекта владельцы роутеров будут раздавать бесплатный Wi-Fi и получать от рекламодателей вознаграждение в криптовалюте — токенах WeToken — за рекламу, просмотренную пользователями.

Вхождение Мартынова в World Wi-Fi совпало с ICO проекта, стартовавшим 18 апреля 2018 года и завершающимся 18 мая. По состоянию на 16 мая в ходе ICO уже было собрано $ 24 млн при установленном максимуме в $ 25 мл.

В планах компании развернуть World Wi-Fi во всех странах Евросоюза, Азии, Америки и Австралии. В течение двух лет компания рассчитывает подключить не менее 20 млн роутеров Wi-Fi к своей блокчейн-платформе и достичь годового оборота в 1 млрд долларов.