Устройство Xperia Touch превращает плоские поверхности в сенсорный дисплей



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Компания Sony разработала инвационное устройство под названием Xperia Touch, представляющее собой проектор, превращающий вертикальные и горизонтальные плоские поверхности в 23-дюймовый сенсорный HD-дисплей. Официальная презентация гаджета состоялась на Всемирном мобильном конгрессе, проходившем в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Sony Xperia Touch назвать новинкой конечно нельзя, в прошлом году компания представила его же, но под названием Xperia Projector. Правда тогда это был лишь прототип нынешнего полноценного проектора.

Ключевая особенность Xperia Touch заключается в том, что он может формировать интерактивное изображение диагональю 23 дюйма и разрешением 1366 × 768 точек на любой ровной поверхности. Взаимодействие пользователя с устройством происходит по аналогии с сенсорным экраном планшетного компьютера. Для обеспечения данной возможности Xperia Touch оснащён инфракрасным датчиком и камерой, захватывающей изображение с частотой 60 кадров в секунду.

С помощью гаджета пользователи могут просматривать web-страницы, фотографии и видеозаписи. Функциональность является расширяемой, поскольку предусмотрена загрузка приложений и игр из Google Play Store. Кроме всего прочего, отключив все датчики, Xperia Touch можно использовать и как обычный проектор. В европейские магазины устройство Sony поступит весной текущего года. Стоимость Xperia Touch составит порядка 1500 долларов.