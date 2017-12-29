Общая стоимость американской компании оценена в $48 млрд

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобретет около 20% американской компании Uber, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

SoftBank Group победила в тендере на право купить ценные бумаги Uber, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников американской компании. Японский конгломерат настроен в конечном счете снизить количество покупаемых акций с 20% до 15% для того, чтобы оставшиеся пять процентов могли приобрести другие инвесторы, участвовавшие в тендере.

Общая стоимость Uber оценена в $48 млрд. Это меньше, чем $70 млрд, в которые компанию оценивают на рынке. Это значит, что SoftBank Group купит долю американской компании со скидкой почти 30%. Пока неизвестно, когда точно Uber выйдет на IPO.

SoftBank основан в 1981 году. Компания является одним из крупнейших сотовых операторов Японии. Кроме того, она работает в сфере финансов и маркетинга.