София Иванова стала директором по внешним коммуникациям в «Калашников»



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София Иванова, раннее возглавлявшая PR-отдел Rambler&Co, перешла в «Калашников». В компании она займет должность директора по внешним коммуникациям.

София Иванова с 2013 по 2017 год руководила PR-направлением Rambler&Co. Недавно медиахолдинг объявил о серьезных переменах внутри компании: подразделения GR и PR были объединены в один департамент под руководством Матвея Алексеева, который раньше руководил GR. Тогда же стало известно, что София Иванова покинет Rambler&Co. «Впереди меня ждут новые приключения, тягу к которым не выбивают из меня ни возраст, ни время», - отметила она в комментарии.

Пресс-служба оборонного концерна «Калашников» объявила, что София Иванова стала директором по внешним коммуникациям. «Те задачи, которые сейчас стоят перед концерном, требуют новых идей продвижения корпоративных брендов для широкой аудитории», — прокомментировал RNS Алексей Криворучко, гендиректор «Калашникова».