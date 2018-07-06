Темпы роста, быстро увеличивавшиеся в последние месяцы, в июне замедлились вдвое

В первом полугодии 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ поднялись на 18,2%, до 849,2 тыс. машин, а в июне резко снизились почти вдвое — до 10,8% (156,4 тыс. штук), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, складские запасы «существенно снизились» и это временно сказалось на росте. Другой причиной в АЕБ называют влияние ЧМ-2018. Влияние мундиаля также признают и дилеры, сообщая, что «внимание к Чемпионату превалирует над выбором автомобиля». Они отмечают снижение трафика в салонах из-за футбола примерно на 15%.

Эксперты отмечают также эффект высокой базы июня 2017 года. Именно год назад сектор начал восстанавливаться, продажи выросли на 11,9%, до 1,6 млн машин. В июле рост будет на уровне 10%. Кроме того, на спад влияет начало периода отпусков. Рынок тормозит и неснижение ключевой ставки ЦБ, от чего зависят продажи в кредит.

В АЕБ ожидают продолжения положительной динамики автопродаж. Возможно, перспективы роста цен, в частности, из-за планов увеличения НДС подтолкнут тех, кто «давно планировал, но откладывал покупку машины».