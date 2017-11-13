Ранее художник выпустил поэму о городском метро и о крейсере Аврора

Ко всему нужно относиться с юмором, а к тревожным новостям в особенности. Своими предупреждениями в смс-сообщениях МЧС часто огорчает местных жителей, сообщая о суровых морозах, метелях, обильных осадках.

Илья Тихомиров, художник из Санкт-Петеребурга, предпринял попытку взбодрить населения юмористическими рифмовками в формате сообщений от МЧС.

Петербургский художник Илья Тихомиров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» цикл рисунков «СМС от МЧС (если в рифму, а не без)», в котором зарифмовал сообщения от министерства и рассказал о плохой погоде в городе, сообщает Sobaka.ru.

Илья Тихомиров часто рисует картинки, связанные с Петербургом. Так, в прошлом году он выпустил поэму о городском метро в картинках, а этим летом вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту.