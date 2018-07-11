Кассационная инстанция Арбитражного суда подтвердила решение апелляциионного суда

Федеральной антимонопольной службе не удалось оспорить результаты торгов по наружной рекламе в Санкт-Петербурге: сегодня Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа оставила в силе решение Девятого арбитражного апелляционного суда города Москва по иску Комитета по печати и взаимодействию со СМИ к ФАС, сообщает «Петербургский дневник».

Речь идет об открытом конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Петербурге. Его итоги подвели в августе 2017 года. Однако ФАС России тогда подала в Московский арбитражный суд иски об изменении конкурсной документации и о приостановке торгов. Представители Смольного в суде настаивали, что ФАС вынесла свое решение в поддержку шести компаний, которые изначально не подавали заявок на участие в конкурсе, причем уже после того, как его организаторы устранили нарушения, ранее выявленные ФАС.

Смольный успешно обжаловал данное предписание в суде и выявил победителей. В феврале этого года аппеляционный суд поддержал Смольный в вопросе проведения торгов по наружной рекламе. Это решение в ФАС попытались оспорить, однако сегодня правоту петербургского комитета вновь признали.

«Изначально у меня не было сомнений в правоте принятого комитетом решения, в то же время я считаю, что в ФАС имели полное право поступать так, как они поступали. Важно, что наш профессиональный спор разрешила третья независимая сторона в лице суда», — заявил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

По словам Серезлеев, сегодня рынок наружной рекламы в Петербурге вошел в стабильное правовое поле, комитету удалось добиться демонтажа более чем 8500 не соответствовавших закону рекламных конструкций, представители бизнеса получили перспективу спокойной работы на десять лет вперед, а поступления в городской бюджет увеличились в два раза.

Благодаря проведенному открытому конкурсу выигравшие компании ежегодно в течение 10 лет перечисляют в бюджет Северной столицы 1,13 миллиарда рублей. При этом установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется по строго выверенной и соответствующей ГОСТу схеме.

Напомним, торги на право размещения наружной рекламы прошли в Петербурге летом 2017 года без разрешения. В комитете по печати объясняли это нежеланием затягивать легализацию рынка наружной рекламы, который находился вне правового поля на протяжении четырех лет. Вся реклама в городе была установлена без договоров, что ставило под угрозу ее размещение и ситуацию на рынке накануне президентских выборов.