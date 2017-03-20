Это будет киноадаптация пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя»



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Киностудия Warner Bors. планирует снять продолжение «Гарри Поттера», рассказал журналист Джим Хилл. Продюсеры хотят экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» и разбить произведение на три части. Но съемки начнутся не скоро – только после завершения работы над серией «Фантастические твари и где они обитают».

Студия Warner Bros. собирается снять трилогию по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом журналист Джим Хилл узнал из соглашения Warner Bros. с вещательной компанией NBCUniversal о трансляции будущих фильмов, передает Lenta.

Фильмы расскажут о приключениях уже взрослых героев, а также их детей. Планируется, что в фильмах появятся актеры, сыгравшие в оригинальных фильмах.

Студия собирается начать съемки после завершения работы над серией «Фантастические твари и где они обитают», которая также основана на волшебной вселенной «Гарри Поттера». Последняя часть серии должна выйти в 2024 году.

«В Warner Bros. планируют сделать фильм «Гарри Поттер: Пробуждение Силы». Они хотят снять трилогию с уже взрослыми актерами из оригинальных лент, которых мы знаем и любим, за взрослением которых мы следили», — объяснил Хилл.