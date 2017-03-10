Ведущие авиакомпании из ОАЭ ведут переговоры



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Две ведущих авиакомпании ОАЭ – Emirates (Дубай) и Etihad (Абу-Даби) ведут переговоры о возможном слиянии, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники немецкой газеты Handelsblatt. Компании вынуждены рассматривать объединение активов из-за «сложных условий на рынке», а также из-за резкого падения прибыли Emirates в 2016-2017 на 75% из-за сильного доллара, к которому привязан эмиратский дихарм.

Из-за падения прибыли Emirates еще в октябре рассматривала введение дополнительных плат и комиссий. Вторая авиакомпания, Etihad, не представила финансовый отчет, но в конце 2016года объявила о плане по сокращению издержек на фоне «более сложной ситуации на глобальном рынке». Кроме того, Etihad сократила число своих направлений с 116 до 112.

Источники сообщили немецкой газете Handelsblatt о переговорах двух авиакомпаний о слиянии. Создание единого национального перевозчика требует множества согласований между властями и семьями владельцев, переговоры могут идти очень долго, утверждают опрошенные Handelsblatt эксперты. Etihad раннее уже говорила о возможном объединении с Emirates, но сейчас в Абу-Даби отрицают факт ведения переговоров. В Emirates не дали никаких комментариев.