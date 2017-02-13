Российский мультфильм покажут в Китае и других азиатских странах



Иллюстрация: скриншот мультфильма

Российский продюсерский центр Riki Group подписал соглашение с гонконгской Fun Union о создании совместного предприятия по продвижению на территории Китая и других стран Азии мультипликационн ых фильмов «Смешарики», «Малышарики» и «Пинкод», сообщает Variety.

«Китай является важным регионом для «Смешариков». Совместное предприятие даст старт для развития наших брендов в Китае и в мире», — рассказала руководитель по международному продвижению проектов продюсерского центра «Рики» Диана Юринова.

Отметим, что в прошлом году права на показ российских «Смешариков» приобрела американская компания Shout! Factory. Правда в прокате на территории США мультфильм носит название Kikoriki.

А в конце января текущего года права на показ мультфильма в Южной Корее приобрела компания Big Film. Начало кинотеатральной кампании полнометражной приключенческой комедии «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» в стране было приурочено к национальному празднику Соллаль (Seollal) - одному из важнейших традиционных праздников, обозначающему начало нового года по лунному календарю.

Международная дистрибуция трилогии Kikoriki на территории всего мира, за исключением России, Китая, стран СНГ и Прибалтики, осуществляется австралийской компанией Odin’s Eye Entertainment. Первая часть кинофраншизы о Смешариках («Смешарики.Нача ло») вышла в свет в 2012 году. Второй фильм трилогии - «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» - вышел в российский прокат 17 марта 2016 года. Только за 2016 год права на показ первой и второй частей кинофраншизы были проданы в 25 стран мира.