Иллюстрация: скриншот мультфильма
Российский продюсерский центр Riki Group подписал соглашение с гонконгской Fun Union о создании совместного предприятия по продвижению на территории Китая и других стран Азии мультипликационн
«Китай является важным регионом для «Смешариков». Совместное предприятие даст старт для развития наших брендов в Китае и в мире», — рассказала руководитель по международному продвижению проектов продюсерского центра «Рики» Диана Юринова.
Отметим, что в прошлом году права на показ российских «Смешариков» приобрела американская компания Shout! Factory. Правда в прокате на территории США мультфильм носит название Kikoriki.
А в конце января текущего года права на показ мультфильма в Южной Корее приобрела компания Big Film. Начало кинотеатральной кампании полнометражной приключенческой комедии «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» в стране было приурочено к национальному празднику Соллаль (Seollal) - одному из важнейших традиционных праздников, обозначающему начало нового года по лунному календарю.
Международная дистрибуция трилогии Kikoriki на территории всего мира, за исключением России, Китая, стран СНГ и Прибалтики, осуществляется австралийской компанией Odin’s Eye Entertainment. Первая часть кинофраншизы о Смешариках («Смешарики.Нача